Seydikemer'de erkek arkadaşı Ömer Karaca'yı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde, Ömer Karaca (32) ile kız arkadaşı K.Ç. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda K.Ç., av tüfeğini eline aldı.

Av tüfeğinin ateş alması sonucu Ömer Karaca, vuruldu.

Ömer Karaca öldü

Komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ömer Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız arkadaş cezaevine gönderildi

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan K.Ç., jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı VİDEO