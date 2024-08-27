Muğla'da eşini öldürdü, gözaltına alındı Aracında bulunan sert bir cisimle eşi Sinem Kıvrık'ı öldüren M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan Sinem Kıvrık, aile içi sorunlar nedeniyle kocası M.K. hakkında mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bunun akabinde sokakta buluşan çift, arasında önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı.

M.K., aracında bulunan sert bir cisimle Senem Kıvrık'ın başına vurdu. Kavga sokakta devam ederken M.K., yanında getirdiği bıçakla eşini karnından bıçakladı.

KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Senem Kıvrık'ı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kıvrık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Cinayet sonrası ormanlık alana kaçan M.K. ise emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı. M.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Senem Kıvrık'ın, bir kırtasiyede kasiyer olarak, M.K.'nin ise ambulans şoförü olarak çalıştığı, kısa bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)