Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

Evine gittiği eski eşini döven ve 2 çocuğu ile birlikte bıçak zoruyla rehin alan baba, gözaltına alındı. 2 çocuğu ile kurtulan kadın ise aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta 2 çocuğuyla birlikte yaşayan C.N.'nin (33) evine, dün saat 19.30 sıralarında eski eşi Soner K. (42) geldi.

Soner K., iddiaya göre eski eşine vurmaya başladı.

Elinden kurtuldu

Durumu fark eden bir kişi de, Soner K.'ye müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada C.N., eski eşinin elinden kurtulup kaçtı.

Bıçak zoruyla tekrar eve tekrar soktu

Fakat Soner K. peşinden gittiği kadını yakalayıp, bıçak zoruyla tekrar eve soktu.

Daha sonra Soner K., eski eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

Polise direndi

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Soner K. direnmeye devam etti.

Gözaltına alındı

Pencereden eve giren polis ekipleri, boş bir anından faydalanıp, Soner K.'yı etkisiz hale getirdi.

Soner K. gözaltına alındı.

Başı ve sırtında ufak sıyrıklar olan C.N. ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

‘Evi istedi’ iddiası

DHA’nın haberine göre evli olan Soner K.'nin boşandığı eşi C.N.'ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığı, olay günü de bu nedenle geldiği ileri sürüldü.

Soner K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.