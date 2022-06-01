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    Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

    Evine gittiği eski eşini döven ve 2 çocuğu ile birlikte bıçak zoruyla rehin alan baba, gözaltına alındı. 2 çocuğu ile kurtulan kadın ise aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
    • 01.06.2022 - 15:51
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    Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta 2 çocuğuyla birlikte yaşayan C.N.'nin (33) evine, dün saat 19.30 sıralarında eski eşi Soner K. (42) geldi.

    Soner K., iddiaya göre eski eşine vurmaya başladı.

    Elinden kurtuldu

    Durumu fark eden bir kişi de, Soner K.'ye müdahale etmeye çalıştı.

    Bu sırada C.N., eski eşinin elinden kurtulup kaçtı.

    Bıçak zoruyla tekrar eve tekrar soktu

    Fakat Soner K. peşinden gittiği kadını yakalayıp, bıçak zoruyla tekrar eve soktu.

    Daha sonra Soner K., eski eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

    Polise direndi

    İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Soner K. direnmeye devam etti.

    Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı #1

    Gözaltına alındı

    Pencereden eve giren polis ekipleri, boş bir anından faydalanıp, Soner K.'yı etkisiz hale getirdi.

    Soner K. gözaltına alındı.

    Başı ve sırtında ufak sıyrıklar olan C.N. ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı #2

    ‘Evi istedi’ iddiası

    DHA’nın haberine göre evli olan Soner K.'nin boşandığı eşi C.N.'ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığı, olay günü de bu nedenle geldiği ileri sürüldü.

    Soner K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı #3

    Muğla’da eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı #4


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