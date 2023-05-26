Muğla'da eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşını bıçakladı Marmaris'te dün gece sokak ortasında kız meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada eski kız arkadaşının yeni sevgilisini bıçaklayan V.A. tutuklu yargılanacak.

İHA

Muğla'da Marmaris İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde dün gece yarısı kan aktı.

Ticari aracın içinden inen V.A. ve K.Ç. ile S.A arasında, eski kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu.

Vatandaşların 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yaralı S.A.'ya ilk müdahale yapıldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi'ne buradan da durumu ağır olduğu için Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.A.'yı bıçaklayıp kaçan V.A. ve arkadaşı K.Ç.'yi kaçtıkları otomobille İçmeler’den Marmaris’e giderken yakalayıp gözaltına aldı.

Eski sevgili tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadının eski erkek erkek arkadaşı aşık V.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bunun ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken birlikte kaçtıkları K.Ç. ise serbest bırakıldı.

Yaralının sağlık durumu iyiye gidiyor

Yaşanan kavgada üç yerinden bıçaklanan S.A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.