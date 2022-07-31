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- Muğla'da eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk
Muğla'da eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi.
- 31.07.2022 - 17:01
Muğla'da Seydikemer-Antalya karayolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonet yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti.
Yükün üzerindeki yatağa uzanıp, yolculuk yapan 3 kişi, endişe yarattı.
Diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadılar
DHA'nın aktardığına göre kamyonetin kasasındaki yatağa uzanan kişiler diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan yolculuklarını sürdürdü.