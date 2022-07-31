Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
424.902
-2.54%
BTXN Coin
9.94
-1.68%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Muğla'da eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi.
    • 31.07.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk

    Muğla'da Seydikemer-Antalya karayolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonet yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti.

    Yükün üzerindeki yatağa uzanıp, yolculuk yapan 3 kişi, endişe yarattı.

    Diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadılar

    DHA'nın aktardığına göre kamyonetin kasasındaki yatağa uzanan kişiler diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan yolculuklarını sürdürdü.

    Muğla da eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk #1

    Muğla da eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk #2


    İlginizi Çekebilir

    Buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü
    Ekonomi

    Buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Iğdır'da sıcaklıkların ardından yağan yağmur zor anlar yaşattı
    İç Haber

    Iğdır'da sıcaklıkların ardından yağan yağmur zor anlar yaşattı

    Görüş Bildir