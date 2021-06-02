Muğla’da et yiyen Sarıkız örümceği görüldü

Evinin bahçesinde et ile beslenen Sarıkız örümceğini gören vatandaş, cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Örümceğin varlığı, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş ,evinin bahçesinde daha önce görmediği bir örümcek türü olduğunu fark etti.

Daha sonra örümceğin halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen Sarıkız örümceği olduğunu öğrendi.

Ev sahibi; böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare bile yiyebilen örümceğin cep telefonu ile fotoğrafını çekti.

Örümceğin varlığı, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

ISIRDIĞI YERİ ÇÜRÜTÜYOR

Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemezken, ısırdığı yeri çürütüyor.

Etle beslenen bu örümcek, yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.

İNSANDAN KAÇMIYOR

Isıya duyarlı hareket eden bu örümcek, diğer örümcekler insandan kaçmıyor.

Bu tür, direkt ısırmak için insanların üzerine gelebiliyor.