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    Muğla’da et yiyen Sarıkız örümceği görüldü

    Evinin bahçesinde et ile beslenen Sarıkız örümceğini gören vatandaş, cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Örümceğin varlığı, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 10:31
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    Muğla’da et yiyen Sarıkız örümceği görüldü

    Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş ,evinin bahçesinde daha önce görmediği bir örümcek türü olduğunu fark etti.

    Daha sonra örümceğin halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen Sarıkız örümceği olduğunu öğrendi.

    Ev sahibi; böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare bile yiyebilen örümceğin cep telefonu ile fotoğrafını çekti.

    Örümceğin varlığı, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

    ISIRDIĞI YERİ ÇÜRÜTÜYOR

    Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemezken, ısırdığı yeri çürütüyor.

    Etle beslenen bu örümcek, yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.

    İNSANDAN KAÇMIYOR

    Isıya duyarlı hareket eden bu örümcek, diğer örümcekler insandan kaçmıyor.

    Bu tür, direkt ısırmak için insanların üzerine gelebiliyor.

    Muğla’da et yiyen Sarıkız örümceği görüldü #1

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