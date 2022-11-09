Farklı günlerde 3 ayrı yere hırsızlık yapan çeteler, evlerin altını üstüne getirerek 1 milyon değerinde vurgun yaptı. Ekiplerin özverili çalışması sonucu, hırsız çeteleri yakayı ele verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İçmeler Mahallesi Asparan civarında farklı tarihlerde üç ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, girdikleri evin deyim yerindeyse altını üstüne getirdi. Ev sahipleri eve girdiklerinde; elektrik şalterinin inik ve kapının parçalanmış halde olduğunu gördü.

Ev sahibi, durumu anında polis ekiplerine bildirip ve evden 2 bin dolar ve altın takılarının çalındığını söyledi.

Ekipler hırsız çetesinin peşine düştü

Polisler, üç kişilik hırsızlık çetesini yakalamak için harekete geçti ve çete elemanlarından B.K.'yi yakaladı.

B.K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üç kişilik çeteden kalan iki kişi için yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'da evlere dadanan hırsızlar 1 milyonluk vurgun yaptı VİDEO



Aynı hırsızlar 50 bin TL değerinde motor çaldı

İçmeler Mahallesi'ndeki hırsızlık olayının ve B.K'nin tutuklanmasının ardından, Kemeraltı Mahallesi'nde bir hırsızlık olayı daha yaşandı.

Tam 50 bin TL değerinde motoru çalındığına dair ihbarda bulunan mağdur kişinin deposunda, ekipler araştırma yaptı.

Çevrede yapılan incelemeler sonrası, motor hırsızlık olayında tespit edilen şüpheli şahısların, bir gün önce gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri ile aynı kişi olduğunu tespit etti.

Hırsızlar 3'üncüde yakayı tamamen ele verdi

Bir vatandaşın balkon kapısının kırıp, evinden ziynet eşyalarının çalındığının ihbarını alan ekipler, olay yerinde yaptıkları çevre incelemesinde yine aynı şüphelilere ait hırsızlık olduğunu tespit edildi.

Bu sefer girdikleri 3'üncü evin güvenlik kameralarını hesaba katmayan hırsızların olay yerindeki hareketleri, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine hırsızlık yapanların K.Y. ve H.D. olduğu tespit edildi.

1 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi

B.K., K.Y. ve H.D'nin yaptıkları soygun sonucu içlerinde; para, ziynet eşyası, ruhsatlı tabanca olmak üzere çaldıkları mallardan en az 1 milyon liralık zarar verdikleri öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, 3 hırsız çetesinden K.Y. ve H.D.'nin hırsızlık ve gasptan birçok sabıkasının bulunması üzerine şahıslar adliyeye sevk edilecek.