Muğla'da eylül ayında turist hareketliliği sürüyor Bodrum'da yerli turist hareketliliği azalırken, ilçe yabancı turistlere kalırken şu an otellerde yüzde 80 bandında doluluk oranı görünüyor.

DHA

Türkiye yaz aylarında rekor turist sayısına ulaştı.

Öte yandan yaz ayları geride kalırken turist sayısını katlamaya devam ediyor...

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da yerli ve yabancı turist hareketliliği sürüyor.

Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlarından ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin, 65 yolcu gemisi ile de 59 bin 100 yabancı turist, Bodrum'a geldi.

İlk sırada yıllardır İngiltere'de

Eylül ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı belirttildi.

Bu yıl şu zamana kadar dış hatlardan 1 milyon 300 bin yabancı misafirimiz geldi. İlk sırada yıllardır İngiltere'den gelen turistler yer aldı.

65 yolcu gemisi toplam 59 bin 100 yabancı turisti getirdi

Ardından Rusya, Almanya ve Polonya geliyor. Bu rakam eylül-ekim gibi yukarıya doğru seyredecektir.

Gelen 1 milyon 300 bin kişinin hepsi Bodrum'da değil, bir kısmı da Didim'e gidiyor.

Bunun yanı sıra kentimize yolcu gemileri de gelmeye devam ediyor. 65 yolcu gemisi toplam 59 bin 100 yabancı turisti, Bodrum'a getirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)