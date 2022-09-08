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    Muğla'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

    Direksiyon kontrolünün kaybedildiği minibüsün beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi olay anında hayatını kaybederken, yaralı bulunan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
    • 08.09.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:00
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    Muğla'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

    Muğla karayolunda yaşanan kaza can aldı.

    Menteşe ilçesinde gerçekleşen olayda, kontrolden çıkan minibüs beton bariyere vurdu.

    Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    2 kişi olay anında can verdi

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kazada yaralanan Yusuf G. ile Mehmet G. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

    Muğla da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı #1


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