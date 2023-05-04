Muğla'da fırtına! Ölüdeniz’e inmek isteyen paraşütçüler sürüklendi Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları, paraşütçülere zor anlar yaşattı. Ölüdeniz’e inmek isterken kilometrelerce ileriye sürüklenen paraşütçüleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da yaşanan olumsuz hava koşulları, paraşütçülerin kaza yapmasına neden oldu.

Bugün öğlen saatlerinde Babadağ’da bulunan bin 700 metre pistinden tekli ve ikili atlayış gerçekleştiren paraşütçüler, sürüklendi.

Fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan bazı paraşütçüler; plaj yerine, dağlık, ormanlık ve yerleşim yerlerine sürüklendi.

Ağaçlara asılı kaldılar

Bazı paraşütçüler sağ salim inmeyi başarırken, birçoğu ormanlık alana, kayalıklara ve tarım alanların olduğu bölgeye düştü. Bazıları ise ormanlık alanlardaki ağaçlara asılı kaldı.

Fırtınanın bir anda çıkması nedeniyle yaşandığı öğrenilen paraşüt kazalarında mahsur kalanları ve yaralananları kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ederken ilginç olayın görüntüleri de izleyenleri şaşırttı.