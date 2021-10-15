Saatler süren fırtınanın ardından, denize açılan 10 kişilik tekne, kayalıklara çarpmasıyla delindi.

Son günlerde sağanak yağmurun Ege Bölgesi'ni etkisi altına aldığı görülüyor.

Ortaya çıkan görüntüler vatandaşları korkuturken, yeni bir manzara da Muğla'dan.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Datça ilçesinde sabah erken saatlerde etkili olan yağmurun ardından fırtına çıktı.

Datça Limanı'nda açılan Ahmet ve Can Akkuş’a ait 10 kişilik lüks tekne yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra sahil kenarındaki kayalıklara çarparak altı delindi.

Su alan tekne bir süre sonra battı.

Muğla'da fırtına sonucu lüks tekne battı VİDEO









VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer fırtına ve sele karşı bölgede vatandaşların gerekli tedbirleri alıp duyarlı olmalarını istedi.

"ÖNLEMİMİZİ ALMIŞTIK"

Batan teknenin sahibi Can Akkuş, fırtınanın bir anda yön değiştirdiğini belirterek, "Biz önlemimizi güney rüzgarına göre almıştık. Ancak kuzeybatı rüzgarı esince yapacak bir şey kalmadı" dedi.

Teknenin balık adamlar tarafından bağlanıp, vinç yardımıyla yarın denizden çıkarılacağı öğrenildi.