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    Muğla'da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama

    Fethiye ilçesinde, arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.
    • 29.10.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:20
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    Muğla'da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye'de, üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

    Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi.

    7 öğrenci kurtarıldı

    Ekipler, 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı.

    Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

    2 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muğla da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama #1

    Muğla da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama #2


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    Muğla'da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama
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    Muğla'da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama

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