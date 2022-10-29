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- Muğla'da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama
Muğla'da fuhuş çetesine operasyon: 2 tutuklama
- 29.10.2022 - 14:30
- Güncelleme : 29.10.2022 - 15:20
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye'de, üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi.
7 öğrenci kurtarıldı
Ekipler, 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı.
Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
2 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.