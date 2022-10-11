Muğla'da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı 4 kişi tutuklandı

Fethiye merkezli düzenlenen operasyonda fuhuş suçundan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 7 kadın da kurtarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş suçunun önüne geçebilmek adına, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile proje başlattı.

Operasyon çerçevesinde, bir ay boyunca 6 şüpheli hakkında fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi.

35 personel dahilinde operasyon

Fethiye merkezli 5 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 4 adrese, 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

7 kadın kurtarıldı

Bir diğer yandan, yapılan operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Yakalanan 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki adli ve idari işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.