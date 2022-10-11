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- Muğla'da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı 4 kişi tutuklandı
Muğla'da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı 4 kişi tutuklandı
Fethiye merkezli düzenlenen operasyonda fuhuş suçundan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 7 kadın da kurtarıldı.
- 11.10.2022 - 12:38
- Güncelleme : 11.10.2022 - 12:56
Muğla Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş suçunun önüne geçebilmek adına, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile proje başlattı.
Operasyon çerçevesinde, bir ay boyunca 6 şüpheli hakkında fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi.
35 personel dahilinde operasyon
Fethiye merkezli 5 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 4 adrese, 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
7 kadın kurtarıldı
Bir diğer yandan, yapılan operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldığı aktarıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Yakalanan 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki adli ve idari işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.