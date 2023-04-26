Muğla’da gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde işlenen bir cinayet kan dondurdu…
Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Kamil Öğüt, saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu 46 yaşındaki gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti.
Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı.
Ahırda öldürüp, ateşe verdi
Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi.
Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi.
Silah sesini duyan çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Husumetleri vardı
Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi.
Öldürülen Öğüt'ün eşiyle zaman zaman arasının bozulmasından sorumlu tuttuğu kayınpederi ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
Tutuklandı
Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı.
Aile içi huzursuzluklar yaşadıklarını belirterek gelinini suçlayan Öğüt, jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta da ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Kamil Öğüt, tutuklanarak Fethiye Cezaevi’ne gönderildi.