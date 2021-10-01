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    Muğla'da gemi çarpan havuzdaki bir milyon balık denize kaçtı

    Kuru yük gemisinin çarptığı balık havuzunun parçalanmasıyla, yaklaşık 400 ton ağırlığındaki toplam 1 milyon balık, denizle buluştu.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 15:17
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    Muğla'da gemi çarpan havuzdaki bir milyon balık denize kaçtı

    Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı.

    ÇİFTLİK BALIKLARI DENİZE KARIŞTI

    Ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yaklaşık 1 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı.

    3 çipura havuzunun kazada hasar gördüğü öğrenildi.

    Muğla'da gemi çarpan havuzdaki bir milyon balık denize kaçtı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Muğla da gemi çarpan havuzdaki bir milyon balık denize kaçtı #1

    HAVUZ AĞLARI PERVANELERE DOLANDI

    Bu arada, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalıştığı bildirildi.


    Muğla da gemi çarpan havuzdaki bir milyon balık denize kaçtı #2

    Muğla da gemi çarpan havuzdaki bir milyon balık denize kaçtı #3

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