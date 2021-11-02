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Muğla'da genç kadın ölü bulundu

Muğla'da genç kadın ölü bulundu

1 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yaraya rastlanmayan kadının kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.