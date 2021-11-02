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    Muğla'da genç kadın ölü bulundu

    1 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yaraya rastlanmayan kadının kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:09
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    Muğla'da genç kadın ölü bulundu

    Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Fidan, bugün öğle saatlerinde eşi Özlem Fidan'ı (28) telefonla aradı.

    Eşi telefonu açmayınca Süleyman Fidan, kontrol etmesi için yakınlarını eve gönderdi.

    EVİNDE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    Eve giden yakınları, Özlem Fidan'ı salonda hareketsiz buldu.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Özlem Fidan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Fidan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Muğla da genç kadın ölü bulundu #1

    JANDARMA SORUŞTURUYOR

    Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan ve bilinen herhangi bir sağlık problemi de olmayan Fidan'ın, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

    Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da genç kadın ölü bulundu #2

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