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- Muğla'da genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında can verdi
Muğla'da genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında can verdi
Ula ilçesinde servis otobüsü, aynı şeritte seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Kadın motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle hayatını kaybetti.
- DHA
- 04.01.2022 - 11:39
Muğla'nın Ula ilçesi Ataköy mevkisinde, Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş (53) idaresindeki 48 S 5122 plakalı servis otobüsü, aynı şeritteki Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Feci çarpışma sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri tarafından Meryem Küçükünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Küçükünal'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SERVİS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Sürücü Sedat Göktaş da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.