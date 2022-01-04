Euro
15.0016
1.35%
Dolar
13.2628
1.49%
Altın
769.8700
1.43%
Borsa
1,972.34
2.37%
Bitcoin
620.300
-1.90%
BTXN Coin
34.30
1.62%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Muğla'da genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında can verdi

    Ula ilçesinde servis otobüsü, aynı şeritte seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Kadın motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında can verdi

    Muğla'nın Ula ilçesi Ataköy mevkisinde, Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş (53) idaresindeki 48 S 5122 plakalı servis otobüsü, aynı şeritteki Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

    Feci çarpışma sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Sağlık ekipleri tarafından Meryem Küçükünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    İncelemenin ardından Küçükünal'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    SERVİS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

    Sürücü Sedat Göktaş da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Muğla da genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında can verdi #1

    Muğla da genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında can verdi #2


    Görüş Bildir