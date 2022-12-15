Muğla'da geri itilen 124 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri Yunan unsurlarınca geri itilen 124 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin rotası Muğla açıklarından geçiyor.

Bu kapsamda denize açılan göçmenler Yunan unsurlarınca ölüme terk edilirken kimileri ise daha öncesinde Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkartılıyor.

124 göçmen kurtarıldı

AA'nın haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen124 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



