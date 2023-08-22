Muğla'da göçmen operasyonu! 31 kaçak göçmen kurtarıldı, 14 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...
Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor.
Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
31 kaçak göçmen kurtarıldı
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.
14 kaçak göçmeni yakalandı
Ekipler, aynı tarihte saat 05.20'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.