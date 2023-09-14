Muğla'da göçmen operasyonu! Bir evde 25 kaçak göçmen yakalandı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri saha çalışmalarının ardından 1+1 evde 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

İHA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ülke içerisinde göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor.

Son olarak Muğla'da bir operasyonun düğmesine basıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler neticesinde bir evde çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşın kaldıklarını ve marketlerden can simidi ve can yeleği aldıkları bilgisine ulaştı.

25 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat ile harekete geçen polisler bahse konu olan adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 20 metrekarelik evde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.

1+1 evden çıktılar

25 düzensiz göçmenin çıktığı 1+1 evin sahibinin evi bir başkasına kiraladığı, evi kiralayan şahsında evi bu işler için kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)