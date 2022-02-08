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    Muğla'da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı

    Şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kalarak zarar gördü.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:20
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    Muğla'da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı

    Muğla Köyceğiz'de bugün saat 02.00 sıralarında başlayan yağış etkisini sürdürürken, debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinin suları, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.

    Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su altından kaldı.

    YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

    Kuvvetli fırtına nedeniyle de iş yerlerinin brandaları koptu, çalışanlar eşyaları kurtarmak için seferber oldu. Kordona çıkan yollar da su altında kaldı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı.

    Muğla'da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı VİDEO

    Muğla da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı #1

    Muğla da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı #2

    Muğla da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı #3

    Muğla da göl taşınca işletmeler sular altında kaldı #4


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