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    Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

    Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 21.03.2021 - 22:43
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    Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde Selim İnanç idaresindeki 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda bir büfenin önüne devrildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, İnanç (54) ile kamyondaki Mustafa Çolak (43) yaralandı. Sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

    Kazanın ardından kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

    Muğla da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı #1

    Muğla da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı #2

    Muğla da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı #3

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