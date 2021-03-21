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- Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- AA
- 21.03.2021 - 22:43
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Selim İnanç idaresindeki 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda bir büfenin önüne devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, İnanç (54) ile kamyondaki Mustafa Çolak (43) yaralandı. Sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kazanın ardından kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.