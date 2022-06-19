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    Muğla'da hamile eşini kayalıklardan düşüren şahıs yeniden yargılanacak

    7 aylık hamile eşini sigorta ücreti için kayalıklardan atarak öldümüne neden olduğu iddiasıyla müebbet hapsi istenen şahıs, önümüdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.
    • 19.06.2022 - 16:23
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    Muğla'da hamile eşini kayalıklardan düşüren şahıs yeniden yargılanacak

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Haziran 2018 tarihinde yaşanan olayda, eşi Hakan Aysal (41) ile gezmeye giden 7 aylık hamile Semra Aysal (33) Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan düştü.

    300 metre yükseklikten düşen kadın, UMKE, AKUT ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Hamile kadının olay yerinde öldüğü belirlendi.

    DHA'nın aktarımına göre, otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

    Sigorta ücreti için eşini itti

    Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

    Muğla da hamile eşini kayalıklardan düşüren şahıs yeniden yargılanacak #1

    Karara itiraz edildi

    Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

    Zanlının durumu raporla belirlenmedi

    İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, ardından Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile 4'üncü İhtisas Kurulu'nun raporları arasında çelişki olduğu takdirde,  akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirlendi.

    Muğla da hamile eşini kayalıklardan düşüren şahıs yeniden yargılanacak #2

    Yeniden yargılanacak

    Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, ileriki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

    Muğla da hamile eşini kayalıklardan düşüren şahıs yeniden yargılanacak #3

    Muğla da hamile eşini kayalıklardan düşüren şahıs yeniden yargılanacak #4


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