Muğla'da 'hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edilen ve bir suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen 'Hanımağa' olarak bilinen Güniz Akkuş (45), uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

DHA

Muğla'da dün sabah saatlerinde Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiindeki bir otelin önünde suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edilen ve 'kasten öldürme', 'yaralama' ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2021 yılında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanıp, aynı yıl tahliye edilen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre sonra hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkuş, bir süre sonra hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)