Muğla'da hatalı sollama yapan otomobil, minibüsle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Bodrum ilçesinde, hatalı sollama yaparak karşıdan gelen minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Yasin Ö. (42) ağır yaralanırken, yanındaki Ersan Akbay hayatını kaybetti.

DHA

Bugün saat 16.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, Gölköy'den Torba yönüne giden Yasin Ö., kullandığı 09 AET 390 plakalı otomobille hatalı sollama yaparak; karşıdan gelen Kadir Ç. yönetimindeki 48 S 1210 plakalı minibüsle çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsü Yasir Ö., ağır yaralanırken, yanındaki Ersan Akbay(50) ise hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kadir Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ö. sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Ersan Akbay'ın cansız bedeni ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma minibüs sürücüsü Kadir Ç.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)