Muğla'da hava 41 derece! Kimse sokağa çıkmıyor... Menteşe ilçesinde hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülürken sokaklar boş kaldı. Yollarda taksi, otobüs gibi araçlar dahi görülmezken, sıcakların ay sonuna kadar süreceği aktarılıyor.

İHA Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sıcaklık iyice bastırdı. Saat 15.00 itibari ile Menteşe Öğretmenevi önündeki termometre hava sıcaklığını 41 derece olarak ölçtü. Sokaklar boş kaldı Hava sıcaklığının 41 derece nemin ise yüzde 15 dolayında olması nedeniyle yakıcı sıcak ve düşük nem nedeniyle sokaklar boşaldı. Menteşe’nin en işlek cadde ve sokaklarda toplu taşıma araçları, ticari taksi ve motorcular dışında araca rastlanmadı. Ay sonuna kadar sürecek Yüksek hava sıcaklığı ve düşük nemin Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.