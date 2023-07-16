Muğla'da hava 41 derece! Kimse sokağa çıkmıyor...

İHA
Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sıcaklık iyice bastırdı.
Saat 15.00 itibari ile Menteşe Öğretmenevi önündeki termometre hava sıcaklığını 41 derece olarak ölçtü.
Sokaklar boş kaldı
Hava sıcaklığının 41 derece nemin ise yüzde 15 dolayında olması nedeniyle yakıcı sıcak ve düşük nem nedeniyle sokaklar boşaldı.
Menteşe’nin en işlek cadde ve sokaklarda toplu taşıma araçları, ticari taksi ve motorcular dışında araca rastlanmadı.
Ay sonuna kadar sürecek
Yüksek hava sıcaklığı ve düşük nemin Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.