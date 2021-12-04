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    Muğla'da Helenistik döneme ait eşyalar ele geçirildi

    Yatağan ilçesinde ekipler tarafından yapılan çalışmada Helenistik döneme ait, gümüş yüzük, sikke, kolye gibi eşyalar bulundu.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 12:24
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    Muğla'da Helenistik döneme ait eşyalar ele geçirildi

    Muğla’nın Yatağan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeyaka ve Gökpınar Mahallesinde ikamet eden iki kişinin konut ve araçlarında çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

    EV VE ARAÇLARA ARAMA YAPILDI

    Savcılıktan alınan arama kararı sonrası İ.Ş. ve H.B. isimli şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.

    Muğla da Helenistik döneme ait eşyalar ele geçirildi #1

    ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR

    Yapılan aramada, 10 adet Helenistik döneme ait bronz sikke, Roma dönemine ait gümüş yüzük, Roma dönemine ait gümüş kolye, 5 adet tarihi eser niteliği bulunan gözyaşı şişesi, bir adet Amfora ve parçası, 3 adet ketal obje, 2 adet gümüş obje, eski dönemlere ait satır, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve define aramada kullanılan dedektör ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheliler İ.Ş. ve H.B gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Muğla da Helenistik döneme ait eşyalar ele geçirildi #2

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