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    Muğla'da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu

    Muğla’nın Ula ilçesinde birinci Yörük obaları boğa güreşi gerçekleştirildi.
    • 19.06.2022 - 20:14
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    Muğla'da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu

    Muğla’nın Ula ilçesi İsmail Akkaya arenasında birinci Yörük obaları boğa güreşi gerçekleştirildi.

    Boğa güreşinde boğalar kıyasıya güreşirken hızını alamayan kızgın boğa sahibini ezip öldürüyordu.

    Renkli görüntülere de sahne olan güreşe, boğalar kıyasıya mücadele etti.

    "Amacımız bu kültürü gelecek nesillere aktarmak"

    İHA'nın aktardığına göre boğa güreşinde açıklama yapan Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan; "Biz bu yıl ilk defa birinci Yörük Obaları Boğa Güreşi'ni gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği kültürümüzü yaşatmak için düzenledik. Güreşimize şuanda 130 tane boğamız katılıyor. Ağırlık olarak Ula'nın köylerinden, Menteşe'nin köylerinden, Datça’dan, Milas’tan, Artvin’den gelen ve Aydın’dan gelen boğalarımız var buradaki amaç birliği beraberliği kardeşliği sağlamak ve bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. Çünkü bizi bir yere getiren bu renkli kültür gerçekten. Bu kültürümüzü çok önemsiyoruz ve bunu yaşatacağımıza inanıyoruz" dedi.

    Muğla da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu #1

    Muğla da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu #2

    Muğla da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu #3


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