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    Muğla'da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı

    Bodrum'da Hüseyin A., aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketine baltayla saldırdı. Ali A., kardeşinden şikayetçi oldu.
    • 15.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:33
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    Muğla'da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde Hüseyin A., elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti.

    Hüseyin A., husumetli kardeşine öfkeyle bağırmaya başladı.

    Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı. Market çalışanı, son anda geri çekildi.

    Saldırgan dükkana baltayla zarar verdi

    Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.

    Kardeşinin marketine baltayla saldırdı VİDEO

    Kardeşinden şikayetçi oldu

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ali A'nın., ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

    O anlar kameralara yansıdı

    DHA'nın haberine göre, olay anı, marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Muğla da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı #1

    Muğla da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı #2

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    Muğla da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı #8

    Muğla da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı #9


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