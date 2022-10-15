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- Muğla'da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı
Muğla'da husumetli kardeşinin iş yerine baltayla daldı
- 15.10.2022 - 15:06
- Güncelleme : 15.10.2022 - 17:33
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde Hüseyin A., elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti.
Hüseyin A., husumetli kardeşine öfkeyle bağırmaya başladı.
Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı. Market çalışanı, son anda geri çekildi.
Saldırgan dükkana baltayla zarar verdi
Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.
Kardeşinin marketine baltayla saldırdı VİDEO
Kardeşinden şikayetçi oldu
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ali A'nın., ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.
O anlar kameralara yansıdı
DHA'nın haberine göre, olay anı, marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.