Muğla'da husumetli kavgasında kan aktı: 1 ölü

DHA

Muğla'da husumetli cinayeti..

Saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı'nda meydana gelen olayda, minibüs şoförü Mustafa S., aralarında husumet bulunan işçi Fatih Cura ile buluştu.

6 EL ATEŞ ETTİ

Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı, Mustafa S. tabancayla Cura’ya 6 el ateş etti.

Cura kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa S. kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cura, bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatih Cura, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.