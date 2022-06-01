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    Muğla'da huzur operasyonu: 52 gözaltı

    Çeşitli suçlardan aranması bulunan, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 52 kişiden, 12'si tutuklandı.
    • 01.06.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:37
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    Muğla'da huzur operasyonu: 52 gözaltı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 ilçede 'Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.

    Uygulamalar kapsamında; çeşitli suçlardan aranan haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

    12 şahıs tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 40'ı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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    Muğla da huzur operasyonu: 52 gözaltı #5

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