Muğla'da huzur operasyonu: 52 gözaltı

Çeşitli suçlardan aranması bulunan, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 52 kişiden, 12'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 ilçede 'Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında; çeşitli suçlardan aranan haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

12 şahıs tutuklandı

DHA'nın haberine göre; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 40'ı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





















