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- Muğla'da huzur operasyonu: 52 gözaltı
Muğla'da huzur operasyonu: 52 gözaltı
Çeşitli suçlardan aranması bulunan, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 52 kişiden, 12'si tutuklandı.
- 01.06.2022 - 17:29
- Güncelleme : 01.06.2022 - 17:37
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 ilçede 'Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.
Uygulamalar kapsamında; çeşitli suçlardan aranan haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.
12 şahıs tutuklandı
DHA'nın haberine göre; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 40'ı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.