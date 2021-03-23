Muğla'da içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

İçinde 14 bin 900 lira olan cüzdanı sahibine ulaştıran vatandaş, "Haram lokma bizim boğazımızdan geçmemeli" dedi.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli memur Ercan Çetintaş (36), mesai bitiminin ardından yolda yürürken bir cüzdan buldu.

Çetintaş, içerisinde 14 bin 900 lira olduğu belirlenen cüzdanı, sahibinin bulunması için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirdi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, paranın sahibinin dershane çalışanı Seda Göncü (33) olduğu belirlendi.

"EĞER BULUNMASAYDI..."

Polis merkezine davet edilen Çetintaş, emniyet yetkililerinin huzurunda, Göncü'ye parasını teslim etti.

Büfe işlettiklerini belirten Göncü, “Cüzdanda büfenin kredi kartı borcunu yatıracağım para vardı. Eğer bulunmasaydı benim için çok ciddi bir maddi kayıp olacaktı. Duyarlılığından ve dürüstlüğünden dolayı Ercan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.” dedi.

"HARAM LOKMA BOĞAZIMIZDAN GEÇMEMELİ"

Cüzdanı sahibinin bulunması için emniyete götürüp teslim ettiğini ifade eden Ercan Çetintaş ise “Polis ekipleri sağ olsunlar paranın sahibini hemen buldular. Kendisine teslim ettik. Mutluyum. Türk milleti ve Müslüman bir halk olarak haram lokma bizim boğazımızdan geçmemeli. Başkalarının ihtiyacı olan paraları geri teslim etmeliyiz.” diye konuştu.