Muğla'da iki aracın çarpıştığı kaza 1 can aldı

Muğla'da iki aracın çarpıştığı kaza 1 can aldı

Işık ihlali yaptığı iddia edilen minibüs ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Tali yoldan ana yola çıkan S.Ş. (38) yönetimindeki 16 AFU 588 plakalı araç, ışık ihlali yapan ve hastaneye gittikleri öğrenilen Ali Abay (60) yönetimindeki 48 RG 159 plakalı minibüse çarptı.

6 kişi yaralandı

Kazada Ali Abay’ın yanı sıra aynı minibüste bulunan eşi T.A. (58) ile S.A.C. (28), U.C. (4), N.C. (4) ve İ.K. (42) yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şoför hayatını kaybetti

Doktorların tüm çabalarına rağmen Ali Abay hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen yaralılardan T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.