Muğla'da iki ayrı noktada orman yangını başladı Ula ve Yatağan ilçelerinde başlayan orman yangınlarına müdahale diliyor.

DHA

Orman yangınları ile mücadelede bir cephe daha açıldı.

Alevler bu kez Muğla'da yükseldi.

Yatağan'ın kırsal Yava Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

İKİ İLÇEDE DE AYNI ANDA BAŞLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ula ilçesinde de kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi burada da devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)