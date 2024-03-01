Korkunç kazanın adresi Muğla oldu.
Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki içinde termik santrale giden personelin bulunduğu kafa kafaya çarpıştı.
Minibüs devrildi
Çarpışmanın etkisiyle U.Ü'nun kullandığı minibüs devrildi.
Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
28 kişi yaralandı
Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Yaşanan kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Valilik açıklama yaptı
Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği bildirildi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor
Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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