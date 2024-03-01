Haberler



3. Sayfa



Muğla'da iki minibüsün karıştığı kazada 28 kişi yaralandı

Muğla'da iki minibüsün karıştığı kazada 28 kişi yaralandı Havalimanına yolcu taşıyan ve personel minibüsünün kafa kafaya çarpışmasıyla sürücüler dahil 28 kişi yaralanırken, kaza anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.