Muğla'da İngiliz turistleri dolandıran şebekeye operasyon

MUĞLA ve İzmir'de, banka hesaplarını ele geçirdikleri İngiliz turistleri toplam 32 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Marmaris'e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiltere bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesini deşifre etti.

3 AY BOYUNCA TAKİBE ALINDILAR

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şebeke, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin banka hesaplarında yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Takibin ardından dün Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile İzmir'de 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 GÖZALTI

Operasyonda dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.

32 MİLYON LİRAYA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, hesap bilgilerini ele geçirip, İngiltere bankalarından kredi çekerek, toplam 32 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca, 47 mermi, bir miktar esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., B.Ç., B.A., N.A. ve T.B., tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

























