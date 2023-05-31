Muğla'da inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı

İHA
Muğla'nın Milas ilçesinde iş kazası yaşandı.
Yol kenarında bulunan bir inşaatta iskele üzerinde çalışma yapan 37 yaşındaki Kamuran Y. üçüncü kattan dengesini kaybederek yere düştü.
İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı
Başından yaralanan Kamuran Y.’ye ilk müdahale vatandaşlar ve çalışma arkadaşları tarafından yapıldı.
Meydana gelen kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Kamuran Y. özel bir hastanede tedavi altına alındı.