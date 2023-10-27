Muğla'da işçilerin kaldığı inşaat konteynerleri yandı Milas'ta devam eden bir inşaatta işçilerin kaldığı inşaat konteynerleri alev aldı. Ekipler gelene kadar işçilerin müdahale ettiği yangın, iş makineleriyle söndürüldü.

İHA

Muğla Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta yangın çıktı...

Yazlık siteler bölgesinde devam eden bir tatil sitesi inşaatında, işçilerinin kaldığı iki konteyner bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Yan yana bulunan konteynerlerden dumanlar yükselirken, işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Toprak atarak yangına müdahale edildi

İnşaat alanında bulunan iş makinaları ile ekipler gelene kadar yangına müdahale edildi.

Alevlerin daha fazla yayılmasını engellemek için iki iş makinası yanan konteynerleri devirdi ve üzerlerine toprak atarak yangını kontrol altına aldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangına dair inceleme başladı

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının neden çıktığının tespit edilmesine dair inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)