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    Muğla'da kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü

    Phykos Antik Kenti'ndeki alanda kaçak kazı yaptıkları belirlenen edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • 14.04.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:41
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    Muğla'da kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Çamdibi Mahallesi Asartepe mevkisindeki Phykos Antik Kenti'nde kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından harekete geçildi.

    Ekipler, G.Y, E.K, O.Y, N.K, C.Y. ve İ.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

    6 zanlı gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre; bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, el dedektörü, 500 gram beyaz toz madde, 15 gram dumansız barut, elektrik kablosu düzeneği, çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

    Kazı yapan 6 zanlı, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

    Muğla da kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü #1

    Muğla da kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü #2

    Muğla da kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü #3


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