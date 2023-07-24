Muğla'da Kadın Azmağı'nda arabaya ağaç dalı düştü Sakin Kent ünvanlı Kadın azmağı kenarına tatil için aracı ile gelen vatandaşın rüzgarın ardından aracına düşen ağaç dalı araca büyük hasar verdi.

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İHA

Vatandaşlar tatil belderinin keyfini çıkarıyor...

Bir vatandaşın tatil keyfi ise pahalıya patladı.

Muğla’nın ‘Sakin Kent’ ünvanlı Kadın Azmağı kenarında bulunan ağaçlık alan aracını park eden vatandaş, Okaliptüs ağacının dalının rüzgar nedeniyle kırılması sonrası aracın üzerine düştü.

Kırılan ve aracın ön camının üzerine düşen ağaç dalı ön camı kırdı, kaporta bölümü de hasar gördü.

Araç hasar aldı

Jandarma, itfaiye ve Ula Belediyesi’ni arayan vatandaş kırılan Okaliptüs dalının kesilmesini ve tutanak tutulmasını istedi.

Olay yerine gelen Ula Belediye personeli kesme motoru ile kırılması sonucu aracın üzerine düşen dalı temizlerken dal yerinden koptu ve kaportaya da zarar verdi.