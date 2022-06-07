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    Muğla'da kadın cinayeti sanığı olay anını anlattı

    Birlikte yaşadığı kadını araçla çarparak öldüren şahıs, jandarma ekiplerince olay yerine götürüldü. Sıkı tedbirler eşliğinde şahsa olay anı anlattırıldı.
    • 07.06.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:29
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    Muğla'da kadın cinayeti sanığı olay anını anlattı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kasın 2021 tarihinde yaşanan korkunç olayda, Ö.O. isimli şahıs, birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldürmüştü.

    Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilen sanık Ö.O, tutuklu bulunduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olayın gerçekleştiği Karaçulha Mahallesi'ne getirildi.

    Cinayet bölgesinde yaşananları anlattı

    Olayın yaşandığı saat 01.30’da başlayan keşifte sanık, Sahra Gizem Aksu'nun cesedinin bulunduğu bölgede yaşananları anlattı. Sanık, jandarmaların arasında araç kullandığı bölgede dolaştırıldı ve kendisine sorulan soruları cevapladı.

    Olay yerinde Aksu'nun çocukları da hazır bulundu. Keşif sırasında jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı.

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    Öldürülen kadının yakınları, katile hakaret savurdu

    Keşif sırasında fenalaşan Aksu'nun annesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.

    Aksu’nın yakınları da keşif yapılan bölge yakınlarından sanığa hakaret ve tehditler savurdu.

    Sanık cezaevinde

    İHA'nın aktarımına göre, keşfin ardından Aksu’nun çocukları da dinlendi. Daha sonra sanık cezaevine gönderildi.

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    Muğla da kadın cinayeti sanığı olay anını anlattı #3

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