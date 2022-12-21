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    Muğla'da kadın çöp kamyonun altında kaldı

    Çöp kamyonunun altında kalan kadın, kamyonun altından ufak sıyrıklarla kurtuldu.
    • 21.12.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 12:37
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    Muğla'da kadın çöp kamyonun altında kaldı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, önceki gün sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir talihsiz kaza yaşandı.

    Sabah evinden çıkıp çalıştığı iş yerine giden 49 yaşındaki Tülay Öncül, belediyenin çöp toplama kamyonunun yanından geçti.

    Öncül, kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı.

    Çevredekiler kamyonu durdurdu

    Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu.

    Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi.

    Kamyonun altından çıkarıldı

    Çevredekilerin yardımına koştuğu Öncül, kamyonun altından çıkarıldı.

    Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan Öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Muğla'da kadın çöp kamyonun altında kaldı ViDEO

    Muğla da kadın çöp kamyonun altında kaldı #1

    Yaralı üç gün hastanede kaldı

    Kazayı, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağıyla atlatan Öncül, 3 gün hastanede kaldı.

    "Kamyon beni alıp götürecekti"

    Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, "Sabah saat 08.00’da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım." dedi.

    Muğla da kadın çöp kamyonun altında kaldı #2

    "Büyük bir kaza atlatmış"

    İHA'nın haberine göre, kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel Yeğenoğlu, "Sabah saatleriydi, ben de fırında çalışıyordum. Sesi duyunca dışarı koştuk. Baktım ki daha önce bizimle 10 yıl çalışan Tülay ablamızmış. Hemen ambulansı çağırdık. Güvenlik kamerasına baktığımızda Tülay ablamızın büyük bir kaza atlattığını gördük. Büyük bir kaza atlatmış. Allah beterinden korumuş." ifadelerini kullandı.

    Muğla da kadın çöp kamyonun altında kaldı #3


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