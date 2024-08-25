Muğla'da kafede önce tüp patladı, sonra yangın çıktı: 1 yaralı Fethiye ilçesinde bir kafede meydana gelen tüp patlaması sonrası yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, patlamada kafe sahibi yaralandı.

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 91 Sokak üzerinde İ.Y.'ye ait bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi.

Büyük bir gürültülü patlamanın ardından alevler yükseldi.

İŞLETME SAHİBİ YARALANDI

Palmiye ağacına sıçrayarak hızla yayılan alevler iş yerini sararken, patlamada işletme sahibi İ.Y. yaralandı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Yaralı İ.Y. ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar, çok büyük bir gürültü ile patlama olduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtirken, iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı iddia edildi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)