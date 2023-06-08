Muğla'da kamyondaki çamaşır makinesinde uyuşturucu ele geçirildi
DHA

Güvenlik güçlerinin ile mücadelesi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den bir kamyon ile Ortaca'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde dün durdurulan çamaşır makinası yüklü kamyonda arama yapıldı.

Kamyonetteni çamaşır makinesine sakladılar

Aramada, çamaşır makinelerinden birinin kazanına gizlenmiş 100 gram skunk ve 278 sentetik hap ele geçirildi. Kamyon şoförü Umut Yorulmaz gözaltına alındı.

Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamyondaki çamaşır makinesinde uyuşturucu ele geçirildi #1
Kamyondaki çamaşır makinesinde uyuşturucu ele geçirildi #2