Muğla'da kamyondaki çamaşır makinesinde uyuşturucu ele geçirildi

DHA
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den bir kamyon ile Ortaca'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ortaca kent merkezinde dün durdurulan çamaşır makinası yüklü kamyonda arama yapıldı.
Kamyonetteni çamaşır makinesine sakladılar
Aramada, çamaşır makinelerinden birinin kazanına gizlenmiş 100 gram skunk ve 278 sentetik hap ele geçirildi. Kamyon şoförü Umut Yorulmaz gözaltına alındı.
Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.