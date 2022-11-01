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    Muğla'da kamyonetin altında can veren Enes defnedildi

    Marmaris ilçesinde okula giderken kamyonetin altında kalan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti. Talihsiz Enes'in cansız bedeni son yolculuğuna uğurlandı.
    • 01.11.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:47
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    Muğla'da kamyonetin altında can veren Enes defnedildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Değirmenyanı bölgesinde ilerleyen Adem Baş'ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Sürücü adli kontrolle serbest

    Gözaltına alınan sürücü Baş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Enes'in cenazesi, Hisarönü Mahallesi'ndeki Değirmenyanı Camii'ne getirildi.

    Cenazeye akın

    Cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, protokol üyeleri, baba Hakkı ile anne Hediye Düldül ve çok sayıda kişi katıldı.

    Enes'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Değirmenyanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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