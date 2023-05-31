Muğla'da kamyonetle çarpılan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı Direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Muğla'nın Gökova Köyceğiz karayolunda bir kaza meydana geldi.

03 ABA 144 plakalı motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan, Köyceğiz istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Özay Alabaz yönetimindeki 48 EK 015 plaka kamyonete çarpmıştı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çarpmanın etkisi ile sürüklenerek karayolundaki refüjlerin demir bariyerine çarparak durabilen motosiklet sürücüsü ağır yaralanan Cüneyt Aysan, yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Cüneyt Aysan'ın Denizli Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi Kemer Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.