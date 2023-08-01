Muğla'da kamyonette göçmen operasyonu! 3 kişi tutuklandı Marmaris'te göçmen kaçakçılığının önlenmesi başlatılan operasyonda yatak bazası yüklü izlenimi verilerek kamyonetin kasasında saklanan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

AA

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Yurt genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri bir yandan huzur ve asayişi sağlamak adına yasa dışı geçişi engelliyor, bir yandan da göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon Muğla'da düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Marmaris Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla devriye ve araştırma çalışması yaptı.

12 göçmen yakalandı

Yatak bazası yüklü izlenimi verilen brandalı kamyonette yapılan kontrolde, araç içerisinde Suriye ve Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.