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    Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    Kazanın şiddeti ile savrulan genç sürücü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Genç çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 10:02
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    Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    Muğla Fethiye'de Turan Ş. idaresindeki 48 AGL 090 plakalı çöp kamyonu seyir halinde ilerlerken, Kaan Solak'ın yönetimindeki 48 KS 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAMYONUN ALTINA SIKIŞTI

    Kazanın şiddeti ile kamyonun altına sıkışan Solak, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

    Genç çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi VİDEO

    Muğla da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #1

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Solak, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Turan Ş. ise gözaltına alındı.

    Muğla da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #2

    Muğla da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #3

    Muğla da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #4

    Muğla da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #5

    Muğla da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #6

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