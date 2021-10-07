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Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kazanın şiddeti ile savrulan genç sürücü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Genç çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.