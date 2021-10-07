- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Kazanın şiddeti ile savrulan genç sürücü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Genç çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
- İHA
- 07.10.2021 - 09:34
- Güncelleme : 07.10.2021 - 10:02
Muğla Fethiye'de Turan Ş. idaresindeki 48 AGL 090 plakalı çöp kamyonu seyir halinde ilerlerken, Kaan Solak'ın yönetimindeki 48 KS 993 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAMYONUN ALTINA SIKIŞTI
Kazanın şiddeti ile kamyonun altına sıkışan Solak, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Genç çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'da kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi VİDEO
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Solak, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Turan Ş. ise gözaltına alındı.