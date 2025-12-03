Abone ol: Google News

Muğla'da karavan yangını büyüdü

Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir karavanda çıkan ve yanındaki karavanlara sıçrayan yangının, son olarak ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 17:49
  • Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu'nda bir karavanda çıkan yangın hızla büyüdü.
  • Yangın, yanındaki diğer karavanlara ve ormanlık alana sıçradı.
  • Yangını kontrol altına almak için orman ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda karavan yangını...

Katrancı Koyu'nda bir karavanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve bölgede bulunan diğer karavanlara da sıçradı.

ORMANLIK ALANDAKİ KARAVANLAR ALEV ALDI

Ormanlık alan içinde bulunan karavanların alev alması üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken alevlerin, ormanlık alana da sıçradığı öğrenildi. 

3. Sayfa Haberleri