Muğla'da karavan yangını büyüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda karavan yangını...

Katrancı Koyu'nda bir karavanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve bölgede bulunan diğer karavanlara da sıçradı.

ORMANLIK ALANDAKİ KARAVANLAR ALEV ALDI

Ormanlık alan içinde bulunan karavanların alev alması üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken alevlerin, ormanlık alana da sıçradığı öğrenildi.