Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunan Özgür Ç.'nin, sosyal medyada video çektiği için eşiyle tartıştığı, bunun üzerine eşini bıçaklayıp, brandaya sararak ormanlık alana bıraktığı ortaya çıktı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana olayda, Özgür Ç. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Sevim Ç. hakkında kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler ilçedeki güvenlik kameraları inceleyerek teknik takip başlattı.

Kayıp kadına ait iskelet bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Çırpı civarında Sevim Ç.'ye ait olduğu düşünülen kısmi deri parçası ve iskelet buldu.

Yapılan DNA testinden sonra bulunan iskelet ve deri parçalarının Sevim Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

Muğla'da karısını öldürüp kayıp başvurusunda bulundu VİDEO

Özgür Ç. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı

Teknik ve fiziki takip sonucu ve çiftin evinde yapılan incelemeler üzerine Özgür Ç. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Özgür Ç. polise verdiği ifadesinde, Sevim Ç.'nin ailesi ile ilgilenmediğini, sürekli sosyal medya üzerinden videolar çektiğini, lüks hayat düşkünlüğünün bulunduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıkması sonucunda arbede yaşandığını ileri sürdü.

Eşini bıçaklayıp brandaya sararak ormana bıraktı

Tartışma sonrası yaşanan arbede esnasında Sevim Ç.'yi sol göğüs kısmından bıçaklayarak öldürdükten sonra korktuğunu ve Sevim Ç.'yi brandaya sararak evin balkonunun alt kısmına bıraktığını, gece ortalık sakinleştikten sonra da buradan alarak Çırpı Uygulama Noktası civarındaki ormanlık alana götürüp bıraktığını itiraf etti.

İHA'nın haberine göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.